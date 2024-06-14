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硬式用バット　ミズノグローバルエリート　order
商品番号 U69945856957
商品名

硬式用バット　ミズノグローバルエリート　order
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノの硬式用バットとなっております。昔に譲り受けたものですが自分のバットを使用していた為、芯などは全然残っています。競技の種類···硬式素材···金属バランス・特徴···トップバランス何かあればコメントください！
http://narcologia.ru/goods/contemplate463977.html
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