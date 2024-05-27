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ヨネックス　マッスルパワー7000　ソフトテニスラケット　UL1
商品番号 J88240705323
商品名

ヨネックス　マッスルパワー7000　ソフトテニスラケット　UL1
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆UL1◆ラケットケースなし※グリップとガットは交換して使用することをおすすめします。※中古品のため、使用感や傷など多数あります。ご理解の上、ご検討ください。神経質な方はご購入をお控えください。
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