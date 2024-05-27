MIZUNO ソフトテニス ラケット カバー ボール入れ セット

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本体は比較的綺麗ですが約半年間程、使用しておりましたので傷や汚れは、ありますが支障無くご活用頂けますケースも破れは無いものの剥げ、汚れは見受けられます又、本体とケースに名前記入しておりますが消さずに現状発送致しますのでご了承下さいませこれからテニス始める方や子供の習い事や部活に是非