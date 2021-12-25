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鹿島アントラーズ2022　樋口雄太　ユニフォーム(Lサイズ)
商品番号 N26304869566
商品名

鹿島アントラーズ2022　樋口雄太　ユニフォーム(Lサイズ)
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 5,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鹿島アントラーズクラブハウスにて購入。未使用品。畳んで保管していた為、袖部分にシワができてます。※未使用品ですが袋からは開封して保管していた為、神経質な方はご遠慮下さい。#鹿島アントラーズ#樋口雄太#サガン鳥栖#Jリーグ#サッカー#ユニフォーム
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