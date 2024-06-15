ボーケイ SM9 54° 58°　ダイナミックゴールド

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商品詳細
購入後2~3ラウンドしました。使用感はありますが大きな傷もなく溝もほぼ減っておりません。グラインドはDになります。シャフトはダイナミックゴールドのウェッジフレックス、公表だとS200に相当します。質問なども受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
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