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YONEX EZONE CB501
商品番号 M47221341518
商品名

YONEX EZONE CB501
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 21,912 円
在庫状況 あり

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商品詳細

yonexezonecb501の6本セットになります。本格的な顔をしながら、最大級のやさしさを備えたフォージドアイアンです。（GDOクラブ評価より）大事にしていたのできれいだと思います。グリップもまだまだ使えると思います。新しい物に変えたので出品します。よろしくお願い致します。メーカー：YONEX（ヨネックス）モデル：EZONECB501番手：5-P6本セットシャフト：NSPROモーダス105フレックス：Sグリップ：ツアーベルベット種類···アイアン利き手···右対象···メンズ
http://narcologia.ru/goods/slide429187.html
http://narcologia.ru/goods/marshal188180.html
http://narcologia.ru/goods/procurement77933.html

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