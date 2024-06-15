YONEX EZONE CB501

yonexezonecb501の6本セットになります。本格的な顔をしながら、最大級のやさしさを備えたフォージドアイアンです。（GDOクラブ評価より）大事にしていたのできれいだと思います。グリップもまだまだ使えると思います。新しい物に変えたので出品します。よろしくお願い致します。メーカー：YONEX（ヨネックス）モデル：EZONECB501番手：5-P6本セットシャフト：NSPROモーダス105フレックス：Sグリップ：ツアーベルベット種類···アイアン利き手···右対象···メンズ



EZONE CB501 フォージドアイアン #4 [新溝ルール適合モデル]|C51I-04B9 ...



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最大級のやさしさを備えたフォージド」ヨネックス EZONE CB 501 ...



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池田勇太は最新アイアンで全勝 ヨネックス『EZONE CB501 ...



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