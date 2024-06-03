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ソフトテニスボール75球
商品番号 B50742017334
商品名

ソフトテニスボール75球
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 5,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。赤Mソフトテニスボール公認球75球になります。新球も8球ほど入っています。オムニコートで4日程度の使用しただけなので、かなり綺麗だと思います。即購入オッケーです。用途···軟式・ソフトテニスボール
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