ソフトテニスボール75球

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。赤Mソフトテニスボール公認球75球になります。新球も8球ほど入っています。オムニコートで4日程度の使用しただけなので、かなり綺麗だと思います。即購入オッケーです。用途···軟式・ソフトテニスボール
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http://narcologia.ru/goods/reboot370936.html
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