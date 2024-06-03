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- 【ALBIREX×CAPTAINSTAG】 ペットボトルホルダー
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商品詳細
リーグ···J1アルビレックス新潟 アルビレックスアルビ albirex新品無開封プレゼント用で購入しましたが、すでに同じものを持ってしまっていたので出品します。夏でも冷たさを長時間持続できる高機能ボトル「ALBIREX×CAPTAINSTAG」真空二重構造で、ペットボトルドリンクを手にしたときのおいしさを長時間持続！アウトドアでも冷たいドリンクを堪能できる高機能ペットボトルホルダー。もちろん、保温効果もあるのでホットドリンクの持ち運びにも活躍。いつでも、どこでも手軽においしいドリンクをお楽しみいただけるアイテムです。■サイズ：103×87×高さ167mm（持ち手・ジャバラ含まず）■適合ペットボトルサイズ：外径66～73mm/高さ173～223mm（容量500～600ml）程度の円筒状ペットボトル
http://narcologia.ru/goods/contemplate155477.html
http://narcologia.ru/goods/update330695.html
http://narcologia.ru/goods/choice244285.html
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