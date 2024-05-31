ゴルフクラブセット メンズ テーラーメイド r5XL 11本 初心者 中級者 ...

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テーラーメイドのメンズゴルフクラブセットです。右利き用・11本・MIZUNOのキャディバッグ付き！全番手、同じモデル・同じシャフト・同じフレックス。一貫性のあるセットです(≧▽≦)r5XLはヘッド体積が大きいので当てやすく、高反発フェースで飛距離性能も抜群！扱いやすいモデルなので、初心者からレベルアップを目指す中級者にオススメです。#【リユースオンライン】初心者セット↑他にも初心者向けセットを販売中◆セット内容【モデル】テーラーメイド：r5XLPLUS1W／フレックスR5W／フレックスR4U／フレックスRアイアン7本(5～9PS)／フレックスRパター／34インチキャディバッグ(MIZUNO)※パターもテーラーメイドです。◆状態使用に伴う小傷やスレ、塗装の剥がれなどはありますが、競技に影響の出るようなダメージはありません。状態は写真でご確認の上、気になる点はご質問ください(*^^*)※落ち切らない汚れ、錆が残る場合がございます。※グリップ使用可能です(*^^)v◆その他・値引き交渉ご遠慮ください(\u003e人\u003c;)・即購入歓迎(≧▽≦)・年式、購入時期、使用頻度などは回答しておりません\u003c(__)\u003e・決済完了から3日以内に出荷します。お急ぎの場合は事前にご相談下さい。・気になる点は必ず購入前にご確認ください(*^^*)◆検索キーワードゴルフセットゴルフクラブセットゴルフ練習キャディバッグドライバーフェアウェイウッドFWユーティリティUTアイアンウェッジパター初心者中級者◆管理番号：G21Z543bAB利き手...右対象...メンズクラブ本数...11本（キャディバック付）キャディバッグ有無...キャディバックあり種類···アイアン、ウェッジ、ドライバー、パター、フェアウェイウッド、ユーティリティ