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ハンドメイド 入園入学準備 イニシャル入り レッスンバッグ 巾着など
商品番号 S41820118368
商品名

ハンドメイド 入園入学準備 イニシャル入り レッスンバッグ 巾着など
ブランド名 Svital
特別価格 税込 36,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お好きな生地の組み合わせお好きなローマ字やイニシャルで1つだけのお気に入りをお作りします♡♡レッスンバッグ30×40マチ3基本料金¥2300イニシャルorローマ字¥300シューズ袋30×20マチ3基本料金¥1950イニシャルorローマ字¥300お着替え袋(取手)35×30基本料金¥2000イニシャルorローマ字¥300ランチョンマット30×40基本料金¥1300イニシャルorローマ字¥300巾着25×20基本料金¥1200イニシャルorローマ字¥300お弁当袋２段弁当保冷剤が入る大きさです基本料金¥1300イニシャルorローマ字¥300
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