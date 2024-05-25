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商品詳細
・お値下げさせていただきました✨⚠️ボディのタイプによっては、着用できない場合があります。・マテル社ファッションモデルコレクションのアウトフィットのみです。・出品内容→ラインストーン付きジャケット②ワンピース③ロンググローブ④ストッキング⑤ブーツ⑥クラッチバッグ のセットです。⚠️クラッチバッグは開閉できないタイプになります。✨クラッチてブーツには刺繍がされています♡・すべて未使用品です。#barbie#fmc#バービー#アウトフィットのみ38
http://narcologia.ru/goods/capitation936708.html
http://narcologia.ru/goods/marshal335880.html
http://narcologia.ru/goods/stealth599476.html
断捨離sale！【ファッションモデルコレクション バービー】アウトフィットのみ☆
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