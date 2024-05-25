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断捨離sale！【ファッションモデルコレクション バービー】アウトフィットのみ☆
商品番号 N90316482163
商品名

断捨離sale！【ファッションモデルコレクション バービー】アウトフィットのみ☆
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 12,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・お値下げさせていただきました✨⚠️ボディのタイプによっては、着用できない場合があります。・マテル社ファッションモデルコレクションのアウトフィットのみです。・出品内容→ラインストーン付きジャケット②ワンピース③ロンググローブ④ストッキング⑤ブーツ⑥クラッチバッグ　のセットです。⚠️クラッチバッグは開閉できないタイプになります。✨クラッチてブーツには刺繍がされています♡・すべて未使用品です。#barbie#fmc#バービー#アウトフィットのみ38
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