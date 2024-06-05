324 ポーチ（にくきゅう-ブラウン）　ねこ　いぬハンドメイド ラミネート

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ハンドメイドのラミネート製ポーチです。通帳・ペン・コスメ・小型マスクなどのケースとしていかがでしょう。 ★★★このほかにもラミネートポーチを出品しております。よろしければこちらからご覧ください。#パセリのラミネートポーチ（複数お買上げ時のお値引）ポーチ類を複数お買上げ頂く場合は同梱にして2個目より１個につき100円のお値引きに変更致します（2022年7月1日ご購入・ご注文分より）。ご購入前にコメントをお願い致します。※別々にご購入頂くとメルカリのシステム上同梱（お値引）が出来なくなりますのでご注意下さい。（サイズ）縦11cm、横19cm、底マチ1.5cm（ファスナー）YKK18cmファスナー使用（色:生成り）（発送）らくらくメルカリ便（ネコポス便）にてお届け致します。（オーダー）ポーチのサイズオーダー承ります。セミオーダーといたしまして、・マスクポーチ（縦13×横21、マチ1.5cm）→770円・化粧ポーチ（縦13×横19、マチ3cm）→770円・コンパクトポーチ（縦9×横13、マチ1.5cm）→600円・ペンケース（縦6cm×横19cm×マチ1.5cm）→600円・ダブルファスナーポーチ（縦11cm×横19cm×マチ1.5cm）→900円・ダブルファスナーマスクポーチ（縦13×横21、マチ1.5cm）→1,050円でお作りいたします。その他のサイズにつきましてもお気軽にご相談くださいませ。（サイズについてのご注意）ファスナーの開閉部分は金具があるため、ポーチの横幅より2.5cm、使用しているファスナーのサイズより1.5cmほど短くなります。（例）横幅10cmのポーチ→9cmのファスナーを使用 →開閉部分は7.5cmオーダーの際などご注意下さい。#ラミネートポーチ#パセリの