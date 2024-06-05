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1438 デニムリメイク巾着つきフリルトートバッグミニ ダルメシアン
商品番号 H86244816172
商品名

1438 デニムリメイク巾着つきフリルトートバッグミニ ダルメシアン
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4200→4000ハンドメイドのバッグです。サイドにDかんつけました。ショルダーバッグとしてお使い頂けます。⚠️ショルダー紐の販売はしておりません。市販のものをご使用ください。内ポケットひとつあります。大きさ29×19マチ10.5古着のデニム使用しています。気になるかたはお気をつけください。素人のハンドメイドです。よろしくお願いします(^-^)コンチョブラックデニム
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http://narcologia.ru/goods/ambassador529906.html
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