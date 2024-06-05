1438 デニムリメイク巾着つきフリルトートバッグミニ ダルメシアン

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商品詳細
4200→4000ハンドメイドのバッグです。サイドにDかんつけました。ショルダーバッグとしてお使い頂けます。⚠️ショルダー紐の販売はしておりません。市販のものをご使用ください。内ポケットひとつあります。大きさ29×19マチ10.5古着のデニム使用しています。気になるかたはお気をつけください。素人のハンドメイドです。よろしくお願いします(^-^)コンチョブラックデニム
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