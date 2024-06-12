ポケモンカード　クレイバースト 1BOX

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ポケモンカード クレイバースト1BOXシュリンク無し（製造番号一致）購入時にシュリンクは外されましたが、BOXそのままで差し替え等の無い製造番号一致の30パックとなりますのでSR、SAR、AR、URなどの封入率はシュリンク付きBOXと同じです。送料削減のため箱から出しパックのみの発送となります。サーチ等でレア抜きやパックの入れ替え等は一切行っておりませんので安心してお買い求めください。評価を見て頂ければわかると思います！※即購入 OK！！※初期傷などわかりかねますのでご了承ください。※すり替え防止・トラブル等になる為、返品交換はご遠慮下さい。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️#レイジングサーフ#黒炎の支配者#ポケモンカード151#クレイバースト#スノーハザード#トリプレットビート#スカーレットex#バイオレットex#VSTARユニバース#パラダイムトリガー#白熱のアルカナ#ロストアビス#スペースジャグラー#タイムゲイザー#バトルリージョン#スターバース#VMAXクライマックス#アニバーサリーコレクション#25th#アニコレ#フュージョンアーツ#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#イーブイヒーローズ#白銀のランス#漆黒のガイスト#双璧のファイター#シャイニースターV#リーリエ#マリィ#セレナ#リザードン#ピカチュウ#イーブイ