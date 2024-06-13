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グロスレザー　10cmネイビー
商品番号 B71415731312
商品名

グロスレザー　10cmネイビー
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 34,999 円
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商品詳細

生地の柄/デザイン···無地エナメル合皮生地、グロスレザーの10cm幅切り取りです。
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