70cm折りたたみベッド シングル おりたたみ ベッド組立簡単折り畳み式ベッド

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この商品は沖縄エリアを除く送料込みの価格です，沖縄地区購入者負担して未使用商品、在庫処分商品なので外装や梱包箱に少量のホコリ汚れなどがある可能性がありますでも使用には影響しないので、価格は安いので、気になる人は購入しないでください【商品詳細】展開サイズ：(約)幅70cm×奥行180cm×高さ26cm重量：(約)17kg耐荷重：150kg※こちらは到着後、お客様ご自身でキャスター部分の取り付けが必要な商品となります。【寝心地よい】約３ｃｍ厚みのマットレス付き、多層構造のベッドフレーム、人間工学構造でより良く体をフィット、ゆったり眠れますよう体型に合わせてサイズを選びましょう。やや低めの高さ、寝起きがラクで高齢者や足が不便な方にも優しいです。【狭い場所でも使えるスリム型ベッド】折り畳み\u0026三つ折り式:収納場所を取りません。ワンルームにお住まいの方や休憩スペースの仮眠用、来客用、子供部屋、病院の看護など場面で大活躍、狭い空間向けのコンパクトサイズです。【お掃除かんたん】キャスター付きで別の場所に移動したり、ベッド下のお掃除もらくらくです。布団干しとしても活用でき、窓のそばまで移動させて布団を室内干しできます。ご注意：生産バッチによって、防錆塗料の色が異なってる場合がございます。開封時に折りジワ、凹みなどある場所では、一週間ほどご使用すると元の状態に戻ります。※デザインによって、多少許容の幅に違いが生じることがあります。予めご了承の上お買い求めください。