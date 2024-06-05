ソファカバー 200X260CM マルチカバー 宮廷風 2人掛け 洗える 厚手 ...

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★ご来店いただいて誠にありがとうございます。沖縄と北海道への発送が高いですから、１5００円の送料が必要です。ご了承ください。他の色とサイズが希望なら、コメントでください。色:キャメル;グレー;スカイブルー;ブルー【適用ソファサイズ】1人掛け：200*200cm 2人掛け：200*260cm 3人掛け：200*300cm4人掛け：200*350cm（クッションカバーは付けません）【ソファー保護】ソファーに掛けたり、ソファーの防塵、防汚れ作用を発揮します。カバーが汚れになったら、あらってからきれいになり、長期間使えます。四季通用できるマルチカバーです。【多機能】ソファにかけてソファカバーになり、出窓や床に敷いてシーツやカーペットになり、チエアに掛けたりとか、使い方はゆかたで、くつろぎ生活を楽しめるマルチカバーです！この製品は各種類の革製ソファーと布製ソファーに適用します。肘付きソファーと肘なしソファーとも対応できます！【お部屋のイメージチェンジ】お部屋内のインタリアと合いやすく、使うと室内の雰囲気も明るくなります。【洗えていつでも清潔に】こちらのソファーカバーはウォッシャブルです。育ち盛りのお子様や、やんちゃなペットがいるお宅でも気兼ねなくソファーが使えます。汚れになる時洗濯機で洗えます。