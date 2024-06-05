【新品】【2人掛け】 Rolf ハイバックソファ

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＊沖縄県、北海道、離島への発送につきましては有料となります。もっちりとした厚みのあるクッションが魅力の２人掛けハイバックソファです。サイズ：幅147cm×奥行78cm×高さ88cm(座面高:45cm)素材：木製フレーム、Sバネ、ウレタン、ポケットコイル、ファブリック脚部：木製脚【梱包サイズ】116cm×66cm×53cm【商品重量】約33.5kg【耐荷重】約200kg▼配送・送料について・運送会社は、商品・配送地域・出荷時期により弊社指定の運送会社になります。・配送業者の指定は出来かねます。予めご了承のほどお願い申し上げます。・お届けは通常、配送ドライバー1名となります。また商品はすべてお玄関先でのお渡しとなります。大型商品をご購入の場合は、お客様に搬入のお手伝いをお願いする場合がございます。また家具の配送についてはサイズが大型になりますので運送会社によっては事前にご連絡させて頂きます場合がありますのでご連絡先のお電話をお伺いさせて頂きます。