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お値下げ◾︎ウエッジウッド◼︎黒×ゴールド◼︎プレート2枚セット
商品番号 H29825420122
商品名

お値下げ◾︎ウエッジウッド◼︎黒×ゴールド◼︎プレート2枚セット
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離中です。未使用自宅保管です。23cm、2枚のお値段です。お色は1枚目をご参照くださいませ。
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