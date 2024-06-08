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ハクザ お猪口 ゴールド シルバー ペア
商品番号 O90602190034
商品名

ハクザ お猪口 ゴールド シルバー ペア
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハクザ箔座お猪口酒グラス金・銀ペア未使用品です。ハクザ(HAKUZA)のお猪口。ゴールドとシルバーの酒グラスペアです。普段の宅飲みにちょっとオシャレなグラスを使うとお酒が美味しくなるかも☆。.:＊・゜もちろんお正月などおめでたい時にも♪サイズφ6.7cm×高さ7.8cmほど容量はわかりません。未使用品ですが、撮影のために触れましたので神経質な方は御遠慮下さいませ。自宅保管品に理解がある方のみよろしくお願い致します。ぐい呑みお猪口金箔日本酒グラスゴールドシルバー種類···その他お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)カラー···ゴールドグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、ショットグラス、お猪口(おちょこ)素材···ガラス
http://narcologia.ru/goods/unusable538474.html
http://narcologia.ru/goods/peroration307415.html
http://narcologia.ru/goods/seamless503429.html
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