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カリモク60+ スタッキングスツール　チェア
商品番号 F61715261098
商品名

カリモク60+ スタッキングスツール　チェア
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 10,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幅47cm奥行41cm高さ44cmブランド：カリモク60+メーカー：カリモク家具karimoku商品名：スタッキングスツールよろしくお願い致します^_^
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