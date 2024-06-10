【手動】エステリクライニングチェア

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商品詳細
ドライヘッドスパの練習用で使用。個人の主観ですが、目立った傷や汚れはありません。使用期間は5ヶ月。その後、荷物置き状態。送料込み価格ですので、お値下げはご遠慮下さい。東京都内からの発送です。お引き取り希望の方は、メッセージ願います。主な張り地···人工皮革（合成皮革）ソファサイズ···1人掛け機能···手動リクライニング#リクライニングチェア#エステチェア
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http://narcologia.ru/goods/cotton445561.html
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