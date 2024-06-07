新品　送料無料　Marsh 3人掛カウチソファ　ブルー

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【商品について】足を伸ばしてゆったりとくつろげるソファが欲しい!、沢山のお客様の声でこのカウチソファは誕生しました。【組立品】【梱包サイズ1】84cm×50cm×24cm【梱包サイズ2】64cm×54cm×42cm【梱包サイズ3】85cm×52cm×38cm【梱包サイズ4】87cm×56cm×53cm【商品重量】50kg【耐荷重】200kg【サイズ・規格】幅:233cm×奥行:53～73cm×高さ:69cm座面高:45cmファブリック【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※沖縄県と離島への発送は行なっておりませんのでご購入の際にはくれぐれもご注意下さい。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。