cassina-ixc（カッシーナイクスシー）ILEデイベッド/ベンチソファ



Cassina】カッシーナ LC5 3人掛けソファ デイベッド ル・コルビュジエ ... Cassina】カッシーナ LC5 3人掛けソファ デイベッド ル・コルビュジエ ...



Cassina（カッシーナ）LC5 3PLC5ソファ 3人掛|カッシーナ・イクスシー ... Cassina（カッシーナ）LC5 3PLC5ソファ 3人掛|カッシーナ・イクスシー ...



カッシーナ Cassina LC5.F ソファ 3Pソファ デイベッド ポリエステル ... カッシーナ Cassina LC5.F ソファ 3Pソファ デイベッド ポリエステル ...



Cassina】カッシーナ LC5 3人掛けソファ デイベッド ル・コルビュジエ ... Cassina】カッシーナ LC5 3人掛けソファ デイベッド ル・コルビュジエ ...



Cassina】カッシーナ LC5 3人掛けソファ デイベッド ル・コルビュジエ ... Cassina】カッシーナ LC5 3人掛けソファ デイベッド ル・コルビュジエ ...



ソファ・ベンチ | カッシーナ・イクスシー ソファ・ベンチ | カッシーナ・イクスシー



Cassina ixc.】カッシーナ・イクスシー BELLIS べリス 2人掛けソファ ... Cassina ixc.】カッシーナ・イクスシー BELLIS べリス 2人掛けソファ ...



GRAB BENCH SYSTEM（グラブ ベンチ システム）ixc. | カッシーナ ... GRAB BENCH SYSTEM（グラブ ベンチ システム）ixc. | カッシーナ ...



GRAB BENCH SYSTEM（グラブ ベンチ システム）ixc. | カッシーナ ... GRAB BENCH SYSTEM（グラブ ベンチ システム）ixc. | カッシーナ ...



カッシーナ・イクスシー Cassina IXC. エアーフレーム AIR FRAME 3007 ... カッシーナ・イクスシー Cassina IXC. エアーフレーム AIR FRAME 3007 ...



GRAB BENCH SYSTEM（グラブ ベンチ システム）ixc. | カッシーナ ... GRAB BENCH SYSTEM（グラブ ベンチ システム）ixc. | カッシーナ ...



GRAB BENCH SYSTEM（グラブ ベンチ システム）ixc. | カッシーナ ... GRAB BENCH SYSTEM（グラブ ベンチ システム）ixc. | カッシーナ ...



BOX sofa ボックス ソファ ixc. PIERO LISSONI（ピエロ・リッソーニ ... BOX sofa ボックス ソファ ixc. PIERO LISSONI（ピエロ・リッソーニ ...



GRAB BENCH SYSTEM（グラブ ベンチ システム）ixc. | カッシーナ ... GRAB BENCH SYSTEM（グラブ ベンチ システム）ixc. | カッシーナ ...



BOND(ボンド システムベンチ） ixc. | カッシーナ・イクスシー BOND(ボンド システムベンチ） ixc. | カッシーナ・イクスシー

cassina-ixcILEデイベッド/ベンチソファピエロ・リッソーニ新品価格約60万ブラック総革張のソファサイズ（素人計測）…W950L1870H320です。無駄が無いモダンなデザインで、シングルベッドと同等サイズのため、ソファ兼ベッドとしても使用できます。とても気に入っていましたか、引越しに伴い、部屋のサイズとの兼ね合いで売却します。背もたれとして使っていたクッションを別で出品しています。併せての購入の場合はお値引可能です。革のへたりと傷は少しありますので、神経質な方は購入をお控えください。夫婦2人で大切に使用していました。追加の写真等必要であればコメントいただければ対応致します。他サイトでも出品中の為、購入前にコメントにて連絡お願いします。#デイベッド#ソファベッド#ソファ#カッシーナ#イクスシー