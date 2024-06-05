cassina-ixc（カッシーナイクスシー）ILEデイベッド/ベンチソファ

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商品詳細
cassina-ixcILEデイベッド/ベンチソファピエロ・リッソーニ新品価格約60万ブラック総革張のソファサイズ（素人計測）…W950L1870H320です。無駄が無いモダンなデザインで、シングルベッドと同等サイズのため、ソファ兼ベッドとしても使用できます。とても気に入っていましたか、引越しに伴い、部屋のサイズとの兼ね合いで売却します。背もたれとして使っていたクッションを別で出品しています。併せての購入の場合はお値引可能です。革のへたりと傷は少しありますので、神経質な方は購入をお控えください。夫婦2人で大切に使用していました。追加の写真等必要であればコメントいただければ対応致します。他サイトでも出品中の為、購入前にコメントにて連絡お願いします。#デイベッド#ソファベッド#ソファ#カッシーナ#イクスシー
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