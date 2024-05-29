イタリア製 刺繍ゴブラン フランスアンティークソファ 2人掛け レトロ輸入家具

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商品詳細
とても素敵で綺麗なイタリアファブリックでできた2人掛けソファを出品致します。優れた座り心地に、こじんまりなサイズでインテリアしやすい綺麗な色合わせ、とても使いやすいです。エレガントな色合わせもポイントになります。ロココ風のイタリア製ソファほど豪華ではないですが、フレンチなテイストのジャガード生地に木製の赤い枠、シンプルなインテリアにもカントリーなインテリアにも向きなアイテムだと思います。一点しかないアンティーク商品につきスレや小傷・汚れなどございます。通常使用に支障のないお品だと思いますが、写真にてご確認の上、ご購入をよろしくお願い致します。【サイズ】W約940×H約910×D約485ｍｍカラー···レッド主な張り地···布・ファブリックテイスト···エレガント、ミッドセンチュリー、モダン、西海岸・マリン風、北欧
http://narcologia.ru/goods/navigate790830.html
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