【福岡市限定】1人掛けソファ ソファ ファブリックソファ【展示品・未使用】

リサイクルショップオールモストニュー福岡南店舗です。弊社の製品は全て動作確認・メンテナンスを行っております。配送は自社配送で設置まで行います。------------①商品情報------------□管理番号:E1-66084□サイズ:約幅67×奥行67×高さ59cm□購入・製造年:□定価・購入価格:22990円□状態:T―――――状態ランク―――――-N:新品商品。商品画像撮影の為、開封の場合もあり。（動作正常）-T:展示品の為、使用は自体はされていない。ただし撮影または移動時の小さな汚れ・傷などがある場合もあり。-S:多少の使用感のみで、大切に使用されていた商品。また、使用頻度が少ない商品。状態の良い商品をお求めの方にお勧め。（動作正常）-A:目立つような大きなキズやヨゴレがなく小キズや小ヨゴレなどわずかに使用感がある状態（動作正常）-B:使用感があり、傷やダメージはありますが、状態よりも価格重視な商品。一般的な商品。（動作正常）-J:故障や破損、一部欠品など、何かしらの訳あり商品でありますが、パーツ取りや、修理して使われる方等、ジャンクの理由を許容できる方にはオススメの商品------------②配送:------------□配送料金無料エリア:福岡市中央、博多、南、城南、早良区が中心(福岡市南区花畑３-４３−１３からグーグルマップで10km圏内であれば指定エリア以外でも無料配送対応)※エレベーターがなく階段での搬入の場合、1階ごとに追加で330円を加算した金額に訂正しますのでコメント下さい※※上記エリア以外の配送の場合、別途送料を加算した金額に訂正しますのでコメント下さい※□配送日:希望日になるべく調整致します。配達時間は2時間ほど幅を頂きます。＊＊＊＊＊＊＊＊＊創業33年有限会社モストオールモストニュー福岡南店＊＊＊＊＊＊＊＊＊



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