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- イタリア Art＆Form/アート＆フォーム社 総革1人掛けソファ 1Pソファ
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商品詳細
商品状態古いお品ですので相応の使用感、細かなスレはありますので気にされる方の入札は控えてください。商品仕様サイズ（約）W 113ｃｍD 88ｃｍH 74ｃｍSH 42ｃｍ
http://narcologia.ru/goods/stepchild761252.html
http://narcologia.ru/goods/moisture548269.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis824144.html
イタリア Art＆Form/アート＆フォーム社 総革1人掛けソファ 1Pソファ
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