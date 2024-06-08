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イタリア Art＆Form/アート＆フォーム社 総革1人掛けソファ　　1Pソファ
商品番号 M16105479148
商品名

イタリア Art＆Form/アート＆フォーム社 総革1人掛けソファ　　1Pソファ
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 11,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品状態古いお品ですので相応の使用感、細かなスレはありますので気にされる方の入札は控えてください。商品仕様サイズ（約）W　113ｃｍD　88ｃｍH　74ｃｍSH　42ｃｍ
http://narcologia.ru/goods/stepchild761252.html
http://narcologia.ru/goods/moisture548269.html
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