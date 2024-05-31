キッズ和太鼓　3個セット

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キッズ和太鼓 3個セットご覧いただきありがとうございます。新品未開封品ですが、プライズ品の為ご理解いただける方ご検討ください。5枚目は実際子供達が遊んでる太鼓の見本写真です。宜しくお願いします。アクセサリー・パーツ···バチ種類···太鼓