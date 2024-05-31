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hecho en mexico 石製　オブジェ　1対
商品番号 H90538761236
商品名

hecho en mexico 石製　オブジェ　1対
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

hechoenmexicoのオブジェです。2つセットでのお譲りです。サイズ…14×7×4.5cm素材···石とても珍しい希少なお品です。シールに一部傷みがあります。写真で確認ください。置物、彫刻等お探しの方いかがですか？
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