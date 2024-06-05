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お買い得　キハラ木製スツール5脚セット
商品番号 O70742121323
商品名

お買い得　キハラ木製スツール5脚セット
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 6,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材···木張り地の素材···綿・コットン図書館などで主に使われているスツールです。座面はクッション性があり、座り心地が良いです。座面は青色で、よく見るとうっすらとシミがついているものがあります。元の色が濃いのであまり気にならないとは思います。スタッキングできるので省スペースです。1脚12500円でした。
http://narcologia.ru/goods/protein467534.html
http://narcologia.ru/goods/message646127.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney950449.html
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