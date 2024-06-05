お買い得　キハラ木製スツール5脚セット

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商品詳細
主な素材···木張り地の素材···綿・コットン図書館などで主に使われているスツールです。座面はクッション性があり、座り心地が良いです。座面は青色で、よく見るとうっすらとシミがついているものがあります。元の色が濃いのであまり気にならないとは思います。スタッキングできるので省スペースです。1脚12500円でした。
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