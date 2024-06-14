

カリモク60 Kチェア 2シーター モケットグリーン［W36143QW］



カリモク60 Kチェア2シーターモケットグリーン | Plain Table



カリモク60 Kチェア 2シーター モケットグリーン［W36143QW］



Kチェア2シーター | PRODUCT | カリモク60



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カリモク60 ロビーチェア 2シーター・モケットグリーン | D&DEPARTMENT



カリモク60 Kチェア2シーターモケットグリーン（ウォールナット色塗装）



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ご覧いただきありがとうございます。カリモク60Kチェアです。数年前にカリモクの直営店にて購入。人気のモケットグリーンになります。W1330×D700×H700×SH370右の肘掛けに1cm程度の小傷（写真4枚目参照）がありますが、それ以外は気になる傷などはありません。また、使用頻度は高くなかったため座面のへたりもなく、全体的に綺麗な状態かと思います。※非喫煙者／ペットなし《発送について》解体せずに、このまま発送させていただきます。梱包・発送たのメル便にて発送予定のため、業者との調整で発送までお時間が掛かる可能性があります。予め、ご了承ください。テイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラルカラー···グリーン主な張り地···布・ファブリックテイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラル、レトロ・ミッドセンチュリー