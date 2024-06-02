ADAM AUDIO ( アダムオーディオ ) A5X

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商品詳細
A5X(ペア)ADAM#ADAM#A5X_ペア_種類···スピーカー5.5インチ口径の大きめなスピーカーから50～50,000Hzの圧倒的高レンジかつ超フラットな音です。その他のコード付きです。ほぼ未使用で傷なしです。☑️価格交渉承ります。
http://narcologia.ru/goods/kindness680305.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic310637.html
http://narcologia.ru/goods/approximate423620.html
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