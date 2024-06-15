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- 値下げ！2P カウチソファー☆スツール付き パープル
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商品詳細
2Pカウチソファー☆スツール付きパープルクッション付き商品300円にて出品中！これ以上下げられません。このままですと、間も無く粗大ゴミ行きになります。使ってくれる方いませんかー？サイズ···2人掛け用柄···無地パープル紫色ソファー152×77×79税込39900円スツール46×36×40税込11900円クッション含めた3点セットになります。単品ではお受けしておりません。ご了承くださいませ。2022年11月島忠さんにて購入。現在まで1人で使用。すご〜くオシャレです。一箇所スツールの真ん中辺りにアイロンを置いてしまい少しザラザラしています。見た目はそれ程わからないかと。。写真にてご確認お願い致します。その他はキレイに使用していたので状態良好です。即購入OKです。300円で売り切り希望！！たのメル便にて送料8600円！！とってもめちゃくちゃお買い得です！！！アーバンリサーチビームス無印ユナイテッドアローズビューティーアンドユースKBFUngridSLY東京インテリアカウチ1人掛け2人掛けオットマン
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