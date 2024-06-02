LEVY'S★本革★ストラト用ケース★レザーケース★カナダ・ブランド★フェンダー

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徹底紹介と解説！おすすめのギターストラップ【エレキギター博士】 徹底紹介と解説！おすすめのギターストラップ【エレキギター博士】

1973年に設立された高品質なギター用ストラップを数多く製作しているカナダのブランドの本革ソフトケースです。クッションも分厚く高級感があり、いい感じで上質の革製品です。10年以上前にストラト用に新品で購入し、スタジオへ車で持ち込み2〜3回使用しただけの商品です。当時の価格はカーボンケースが5万円位で買えた時代に5万円前後だったと思います。長い間、倉庫で保管していた為、少し写真にある様に底部辺りに重力で折り目がついている所と押し傷が数カ所、経年劣化で金属部分のくすみ等もあります。よろしくお願いします。▲値引き交渉はご遠慮下さいね▲⚫︎中古品をご理解頂ける方のご購入をお願いします⚫︎アクセサリー・パーツ···ケースタイプ···ストラトキャスタータイプタイプ···テレキャスタータイプ