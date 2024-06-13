NOCE 2人掛けソファ

【NOCE／ノーチェ】2人掛けソファ グリーン足もあるため、欲しい方はお伝えください一人暮らしの家で使っていましたが、引越しにより不要になるため出品します。★送料込みです★ソファの座面は柔らかすぎず、身体をしっかりサポートしてくれるため、座りやすいです。女性であれば膝を曲げてゴロンと横になることもできます。■サイズ:幅135cm×奥行70×高さ75cm 脚部の高さ20cm■色:グリーン■定価:44,800円■状態:目立った傷や汚れはありませんが、 購入より1年程度です。■禁煙者、ペット飼育なしです。カラー···グリーンサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）



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