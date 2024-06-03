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クラッシュゲート HARRIS SOFA/2p ハリス ソファ コーデュロイ
商品番号 V21821737939
商品名

クラッシュゲート HARRIS SOFA/2p ハリス ソファ コーデュロイ
ブランド名 ジャーナルスタンダードファニチャー
特別価格 税込 20,019 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】GRASHGATE/クラッシュゲートHARRISSOFA/ハリスソファ2人掛け【定価】148,500円【サイズ】　　幅129.5cm　　奥行80cm　　高さ84cm　　座面高：44cm　　脚高：20cm　　肘高：61cm【色】ライオンパーク【素材】　　フレーム：ナラ無垢材（ウレタン塗装）　　中材：ウレタンフォーム、シリコンファイバー　　張地：ファブリック【備考】非喫煙、ペットなし-----2020年9月にFlymeeで購入し、3年程度使用していました。模様替えで不要になったため出品します。目立った傷や汚れはありませんが、3年程度使用していたので、フレームに細かい傷などはついています。傷の例をいくつか添付したので、ご確認をお願いいたします。東京都世田谷区、梅ヶ丘駅周辺まで取りにいただける場合は、送料分お値引きいたしますので事前にコメントいただければと思います。-----以下、商品説明北欧ヴィンテージ家具のディテールを再現しながら現代の生活様式に合うようデザインされた2人掛けソファ。部屋の中央に置いてバックスタイルもお楽しみいただける格子状の背面が特徴です。シリーズで1人掛けや3人掛けを展開しており、合わせてお使いいただくことでお好みのリビングシーンを演出できます。フレームには節の多いナラ材を使用しています。ウレタン塗装でブラウン色に仕上げられた、やや艶のある風合いです。
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