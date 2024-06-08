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モケットソファ　ブラウン
商品番号 I13217411189
商品名

モケットソファ　ブラウン
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※200サイズ、梱包たのメル便最低価格設定となっておりますm(__)mモケット素材脚は取り外し可能です目立つ傷や汚れはありませんが、側面の部分的に日焼けによる色褪せがあります。　写真でご判断ください。座面にはカバーを使用していました裏面も綺麗です。テイスト···アンティーク・クラシック、レトロ・ミッドセンチュリー
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