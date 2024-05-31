SWAROVSKI　ベア　置物

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商品詳細
ギフト、お祝いに♪スワロフスキーの置物bear、わすれな草スワロフスキーコレクション寸法:長さ8.8cmx高さ7.6cmx幅3cm未使用品ですが、写真撮影のため開封させていただいたのみです。そのため、タグは未使用に近いにさせていただいております♪種類...フィギュリンテイスト...姫系・フェミニン・ロマンチック
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