中国茶器　蓋碗　女性ぴったり　手描き　水墨　金魚

未使用品です。口径：約８．５ｃｍ高さ：約８ｃｍ容量：約１５０ｍｌ専用の箱はありませんが丁寧に梱包して発送させていただきます。実店舗住所:京都府宇治市宇治乙方53‐2 三平堂２点以上お買い上げのお客様には合計価格から送料を引きさせていただきます。コメント欄にてお知らせ下さいませ。



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