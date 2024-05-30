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ピエールガーリッシュ　チェア
商品番号 Q48685023229
商品名

ピエールガーリッシュ　チェア
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 32,770 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フランスのデザイナーピエールガーリッシュが1954年にデザインしたトノーチェアです。ピエールガーリッシュは1965年にコルビュジェによる\"MasondelaCulture\"のインテリアを担当していました。トノーチェアはフランスで初めて成型合板を用いて製品化された椅子としても知られています。薄い1枚のプライウッドを成型しており、非常に軽く、素材が持つ柔らかな\"しなり\"がこの椅子の最大の特徴です。　☆steinerシリアルナンバーあり　☆ヴィンテージをご理解いただける方にお譲りいたします　☆レザーの色味もフランスらしい素敵なお色味です
http://narcologia.ru/goods/encourage137572.html
http://narcologia.ru/goods/waveform736417.html
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