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ソファ 3シーター　フランフラン　オットマン付き
商品番号 M13103949790
商品名

ソファ 3シーター　フランフラン　オットマン付き
ブランド名 フランフラン
特別価格 税込 14,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な張り地···布・ファブリックFrancfrancのファブリック3シーター、3人掛けのソファです。2018年購入です。色は濃いグレーです。W188cm×D135cm×H80cm破れはないと思います。非喫煙者、ペットも飼っていません。定価は15.6万です。送料が33000円で頼める便の設定です。送料込みのため関東近辺のみの取引とさせていただきます。ご質問ありましたらコメントいただきたいです。
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