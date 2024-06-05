ソファ 3シーター　フランフラン　オットマン付き

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商品詳細
主な張り地···布・ファブリックFrancfrancのファブリック3シーター、3人掛けのソファです。2018年購入です。色は濃いグレーです。W188cm×D135cm×H80cm破れはないと思います。非喫煙者、ペットも飼っていません。定価は15.6万です。送料が33000円で頼める便の設定です。送料込みのため関東近辺のみの取引とさせていただきます。ご質問ありましたらコメントいただきたいです。
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