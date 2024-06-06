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3313ブラック ソファーベッド 幅180 3人掛け リクライニング 合皮レザー
商品番号 D47923165081
商品名

3313ブラック ソファーベッド 幅180 3人掛け リクライニング 合皮レザー
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 17,114 円
在庫状況 あり

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商品詳細

［注意事項］※大型商品は特殊な配送になるため、7～14日前後でお届けしております。※北海道・東北・沖縄・離島への発送は、別途送料がかかります。※商品の配送は、家財便での玄関渡しになります。※エレベーターの無い2階以上のお客様は、玄関まで運ぶのをお手伝いをお願いしております。※家に入らない、カラーや商品を間違えた等の購入者都合のキャンセルの場合は、往復分の送料の実費をご負担頂きます。※購入されても入金が確認できない場合は、商品の取りおきはしておりません。(あくまでも先に入金された方を優先いたします)※マナーの悪い方は、即削除させていただきます。・サイズソファ時：(約)幅18100×奥行750×高さ730(SH350)mmベッド時：(約)幅990×長さ1810×高さ350mm・材質：合皮レザー、Sバネ、ウレタン、ウェービングベルト、木製脚※脚のみ取り付け（ネジ込み式)※脚は付けずにロータイプとしてもご利用できます。
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