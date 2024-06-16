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今だけ価格　新品箱入　ルクルーゼ2枚　フラワーディッシュM イエロー
商品番号 F93619045615
商品名

今だけ価格　新品箱入　ルクルーゼ2枚　フラワーディッシュM イエロー
ブランド名 ルクルーゼ
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、皿/プレート、サラダボウルカラー···Dijon(濃いイエロー系)ルクルーゼフラワーディッシュ　20cm2枚新品未使用箱入りらくらくメルカリ便宅配便日時指定無し発送　黄桃のような、オレンジがかったイエローが、とても可愛いディッシュです。適度な深さがあり、サラダやカレーなど用途色々返品交換不可バラ売り不可多少の箱いたみなどはご理解ください。希望価格　お値下げしておりません。出品削除する事がございますのでご了承ください。#レア#ディジョンイエロー
http://narcologia.ru/goods/calling967850.html
http://narcologia.ru/goods/response491242.html
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