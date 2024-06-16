今だけ価格　新品箱入　ルクルーゼ2枚　フラワーディッシュM イエロー

お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、皿/プレート、サラダボウルカラー···Dijon(濃いイエロー系)ルクルーゼフラワーディッシュ 20cm2枚新品未使用箱入りらくらくメルカリ便宅配便日時指定無し発送 黄桃のような、オレンジがかったイエローが、とても可愛いディッシュです。適度な深さがあり、サラダやカレーなど用途色々返品交換不可バラ売り不可多少の箱いたみなどはご理解ください。希望価格 お値下げしておりません。出品削除する事がございますのでご了承ください。#レア#ディジョンイエロー



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