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- ✽ フランス 深皿 プレート✽ 【B】
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商品詳細
乙女心をくすぐる深皿プレートになります❁【B】✺直径23.8㎝ 高さ3.4㎝✺商品状態 カトラリーキズ 少し貫入 黒点 金彩のハゲあり ♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱#Revedetoile#アンティーク#ヴィンテージ#フランス#イギリス#北欧#プレート#ディゴワンサルグミンヌ#クレイユエモントロー#ムーランデルー#サンタマン#サンアマン#ジアン#ロンウィ#ロンシャン#リュネビル#蚤の市#ブロカント#arabia#Revedetoile#アンティーク#ヴィンテージ#フランス#イギリス#北欧#プレート#ディゴワンサルグミンヌ#クレイユエモントロー#ムーランデルー#サンタマン#サンアマン#ジアン#ロンウィ#ロンシャン#リュネビル#蚤の市#ブロカント#arabia
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