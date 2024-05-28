天然石 水晶ポイント原石 マニカラン産

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商品詳細
こちらの商品をご覧頂きましてありがとうございます。天然石水晶ポイント原石(マニカラン産)＊品質証明書付き☆パワーストーン☆◎水晶＊強い浄化力と調和と魔除け＊生命力を高める＊癒し＊どんな石とも相性が良く相乗効果を発揮※天然石のため細かなカケや凹み、歪な部分やクラックなどがある場合があります。自宅保管のため、ご理解頂ける方のみご購入宜しくお願いします。天然石の一覧はこちらから↓#アイス天然石
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