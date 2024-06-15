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レンチキュラーサイン CORONA アメリカン ブリキ看板 雑貨 コロナ
商品番号 O66427454084
商品名

レンチキュラーサイン CORONA アメリカン ブリキ看板 雑貨 コロナ
ブランド名 コロナ
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コロナビールのボトルの形がそのままデザインされた珍しいブリキ看板です。見る角度によっては立体的に見えるレンチキュラー加工が施されており、大きさも相まってインパクトのある仕上がり！アメリカン好きやビール好きの方にもおすすめです♪お部屋やカフェ、バーなどのディスプレイはもちろん、プレゼントにもいかがでしょうか？お部屋やショップのインテリアとしてはもちろん、プレゼントにも最適です。サイズ：W193×H713mm素材：木製（MDF）備考：商品は新品未使用ですが、若干小傷、色剥げ、歪みなどある場合がございます。ご了承の程お願いいたします。お使いのディスプレイの設定によっては、画面上の色と実物の色が若干異なる場合がございます#アメリカン雑貨はコチラ#ブリキ看板多数出品中#店舗様向け商品多数出品中#コロナグッズ多数出品中日曜日は発送をお休みしております。月～土曜日の15時までのご入金で即日発送いたします。テイスト...北欧、アンティーク、モダン、ナチュラル、レトロ、インダストリアル、西海岸・マリン風、カントリー風、アジアン主な素材...スチール壁飾りの種類...その他置物...ブリキ看板
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