北欧 リサラーソン Risa Larson アフガン犬 犬の置物

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☆ご覧頂きありがとうございます。♬☆お安くなりました。♭≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈北欧リサラーソンの 優しいお顔のアフガン犬です。製造上の焼けムラ、色飛び、細かい傷などが有ります。（画像にて判断いただけます。）※リサラーソンの作品は、釉薬のかかり具合や色合いにも個性の一つとして違った表情を見ることが出来る作品です。ひとつひとつの色合いが大きく異なったり、微妙に異なったり、色合いによる違いもお楽しみ頂けると思います。・振ると内部から剥がれた欠片のような音がします。・ご質問には、出来る範囲でお答え致します。サイズ約(mm)：150×120×50☆中古品としてご認識下さい。(・商品は、綺麗な状態ですが、ビンテージ品のため使用時の細かい傷などが付いている場合があることをご了承下さい。)◆◆返信、又は、取引コメント等、書き込み無き場合は、申し訳ございませんが、適時に削除させて頂いております。ご理解賜りますようにお願い致します。☆★当店の他の商品はこちら★☆ #manmaru2☆★リサラーソン関連の商品はこちら★☆ #manmaru2リサラーソンno.a32009g