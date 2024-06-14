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- M-3139 ギターディスプレイ 造作家具 楽器置き
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商品詳細
壁に掛けてギターをディスプレイ出来るように造作された額になります。写真3枚目はイメージです、ギターは着きません。少々傷ありです物が大きく同梱不可為お値下げは不可になります。住宅展示場の室内にインテリア雑貨として設置されていたものです。置いてあっただけで特に使用されていたわけではありませんが、展示時や運搬の際についた細かな傷や汚れが若干ございます。商品の状態は、掲載写真から判断をお願いします。発送は平日となりますので、ご承知おきください。※タイトル先頭の英数字は管理用の物です※＊取扱いブランド＊ACTUSアクタスPHILIPPフィリッピLuzeeneSERAXDULTONダルトンZARAHOMEザラホームマリオルカマナトレーディングARFLEXアルフレックスBOCONCEPTボーコンセプトIDEEイデーLSAエルエスエーCASSINAカッシーナKARIMOKUカリモクFRANCFRANCフランフランche\u0026sommelierASTOPATINANIKKOニッコーhant9
http://narcologia.ru/goods/kindness268505.html
http://narcologia.ru/goods/kindness272705.html
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