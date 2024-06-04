限定　新品　ルーシー・コース×エルトン・ジョン 木製　こけし

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※他サイトへの転載を散見しますので、写真に\"メルカリ\"の文字を入れています。※商品説明をコピーして使用しないでください。その他おもちゃ・フィギュア等はこちら→#toysLDNエルトン・ジョンの引退ツアー\"フェアウェル・イエロー・ブリック・ロード・ツアー\"の、英国ファイナルツアーを記念して発売された限定品です。イギリスの正規取扱店より購入した新品未使用品です。イギリスから届いておりますので、パッケージの微細な擦れ等ご容赦ください。正規品の証明書付き(最後の写真)。こけしの概寸寸法:6×H15cm素材 100%superbaSchimawoodお手入れ方法…きれいな乾いた布で拭いてください海外製品をご理解いただける方に。ゆうパケットプラスか、ヤマトのメルカリ宅急便で発送予定です。ご購入前に、必ずプロフ確認お願い致します。その他おもちゃ・フィギュア等はこちら→#toysLDN#エルトンジョン#エルトン・ジョン#こけし#コケシ#ルーシーコース#LUCIE#KAAS#ミニチュア#フィギュア#フェアウェル・イエロー・ブリック・ロード・ツアー#引退ツアー#ツアーグッズ#北欧雑貨#ロケットマン