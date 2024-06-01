【新品】7個セットガラスティーポット 茶こし急須 耐熱ガラス 500ml

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\"☆ご覧頂きありがとうございます☆こちらの商品は全て新品未使用です(^^)【商品説明】ティーポット耐熱ガラス500ml茶こし急須ケットルやかんガラス瓶すぐに購入するとコップを6つ贈ります1枚目の写真の6つのコップです■商品詳細■容量:500mL 材質：本体/耐熱ガラス(耐温度差-20度～150度)长9.5cm高8cm■品質■耐熱ガラス製なので丈夫で長持ちします。耐温度差-20度～150度。熱いものも、冷たいものも両方使えるので年中愛用していただけます。紅茶、ハーブティー、工芸茶、花茶、茶道などおすすめのおしゃれな手のひらサイズのガラスポット。■加熱■お水入れてガスレンジとヒーター加熱可能です。■海外輸入品■インポート商品です。ご了承ください。沖縄、北海道、離島などは送料別途1500円請求いたします。ご理解の上ご入金手続きお願いいたします。\"